Чем планирует заниматься Туктамышева после завершения карьеры?

Туктамышева — мастер спорта России международного класса, призёр многих мировых и европейских первенств, однако к финалу карьеры подошла с солидными достижениями не только в спорте. Лиза закончила Университет физкультуры им. Лесгафта, выпустила собственную коллекцию спортивной одежды, пробовала себя в работе на телевидении, комментировала соревнования. И сейчас её жизнь по-прежнему будет связана с фигурным катанием, но уже в другом качестве. Туктамышева переходит на тренерскую работу. Это подтвердил и многолетний наставник чемпионки, заслуженный тренер России Алексей Мишин. По его словам, к самостоятельной работе Лиза приступит уже в январе 2026 года.