Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 12 декабря 2025

Отключение отопления в Иркутске 12 декабря 2025 года коснется Октябрьского округа. Как сообщает оператор тепловых сетей города, это необходимо для предотвращения аварийных ситуаций в дальнейшем.
— Ремонт тепловой сети проведем по улицам Александра Невского, 46б, 30й Дивизии, 26/10, — говорится в сообщении оператора.
Также это значит, что часть города ненадолго останется без горячей воды. Но переживать не стоит, так как работы продлятся всего до пяти-шести часов вечера. Более подробную информацию об отключении отопления в Иркутске 12 декабря 2025 года можно узнать в фотокарточке ниже.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
