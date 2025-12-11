Ричмонд
Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 12 декабря 2025

Отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 12 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 12 декабря 2025 года коснется Октябрьского округа. Как сообщает оператор тепловых сетей города, это необходимо для предотвращения аварийных ситуаций в дальнейшем.

Отключение отопления в Иркутске 12 декабря 2025.

— Ремонт тепловой сети проведем по улицам Александра Невского, 46б, 30й Дивизии, 26/10, — говорится в сообщении оператора.

Также это значит, что часть города ненадолго останется без горячей воды. Но переживать не стоит, так как работы продлятся всего до пяти-шести часов вечера. Более подробную информацию об отключении отопления в Иркутске 12 декабря 2025 года можно узнать в фотокарточке ниже.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске устранили последствия аварии на канализационных сетях, которая произошла 11 декабря на улице Карла Либкнехта возле дома № 150.