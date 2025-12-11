Белорусская биатлонистка Смольская допустила, что может завершить карьеру

— Когда мы заканчивали сбор в Цахкадзоре, у меня на отрезке был лучший круг. И тренер говорил, что в следующем году попробуем улучшить. И по другим моментам говорил также. А я отшучивалась, мол, давайте без меня в следующем году. Потому что, скорее всего, я скажу «до свидания», и на этом моя карьера закончится. Мы разговаривали с Антоном (биатлонист Антон Смольский. — Ред.) и он сказал, что скорее всего, он попробовал бы еще до следующем Олимпиады побегать, — сказала она в интервью.