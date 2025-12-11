Белорусская биатлонистка Смольская допустила, что может завершить карьеру

29-летняя белорусская биатлонистка Динара Смольская допустила, что может завершить карьеру.
— Когда мы заканчивали сбор в Цахкадзоре, у меня на отрезке был лучший круг. И тренер говорил, что в следующем году попробуем улучшить. И по другим моментам говорил также. А я отшучивалась, мол, давайте без меня в следующем году. Потому что, скорее всего, я скажу «до свидания», и на этом моя карьера закончится. Мы разговаривали с Антоном (биатлонист Антон Смольский. — Ред.) и он сказал, что скорее всего, он попробовал бы еще до следующем Олимпиады побегать, — сказала она в интервью.
А вот про себя такое Динара сказать не может:
— У меня прям такого дикого желания нет. Если мой организм будет позволять и хорошо отзываться (на нагрузки. — Ред.), и если буду с каждым годом хоть по чуть-чуть добавлять, то почему бы нет? 33−34 не так уж и много для биатлона. Все возможно.
Напомним, что Динара Смольская (в девичестве — Алимбекова) в 2018 году стала олимпийской чемпионкой в эстафете.
Смольская отмечает, что сейчас находится в отличной форме:
— Если сравнивать тесты, которые мы проводили в этом году, то сейчас я намного сильнее, чем была при подготовке к прошлой Олимпиадой-2022. То есть мощность другая, другие цифры.