Новые автономные трамваи «МиНиН» запустят в Нижнем Новгороде

Трамваи модели «МиНиН» являются многосекционными. Они начнут работу на маршрутах под номерами 6 и 7. Важно, что данный тип подвижного состава не использует для движения электроэнергию от контактной сети.
Ранее фейками оказались фото грязного туалета в «Буревестнике».
Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.Читать дальше