Новые автономные трамваи «МиНиН» запустят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде будут введены в эксплуатацию не требующие внешнего питания трамваи, состоящие из трех частей, сообщили в Telegram-канале проекта «Нижегородский транспорт».

Источник: Нижегородский транспорт

Трамваи модели «МиНиН» являются многосекционными. Они начнут работу на маршрутах под номерами 6 и 7. Важно, что данный тип подвижного состава не использует для движения электроэнергию от контактной сети.

Ранее фейками оказались фото грязного туалета в «Буревестнике».

