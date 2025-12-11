В Госдуме подготовили законопроект о мерах против скрывающихся за рубежом

Помимо этого, такие нарушители не смогут регистрировать автомобили, заключать кредитные договоры, получать государственные и муниципальные онлайн-услуги. Их лицензии заморозят, а деньги и имущество заблокируют. Недоступным для них станет и дистанционное банковское обслуживание. Им также откажут в выполнении некоторых консульских действий, запретят заключать сделки и пользоваться электронной подписью.