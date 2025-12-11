Названа самая популярная цифровая книга года в России

В «Литрес» также рассказали, что в категории художественной литературы лидирует Виктор Дашкевич с новинкой 2025 года — историческим детективом с элементами фэнтези «Тайна мертвого ректора. Книга 2». В топе жанров верхнюю строчку занимает фэнтези, а топ писателей второй год подряд возглавил Серж Винтеркей.