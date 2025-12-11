Названа самая популярная цифровая книга года в России

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Произведение Вадима Зеланда «Трансерфинг себя» возглавило рейтинг самых популярных цифровых книг 2025 года в России, а самой популярной художественной книгой стал роман «Тайна мертвого ректора. Книга 2» Виктора Дашкевича, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса «Литрес».
«Лидером рейтинга по совокупной выручке во всех моделях монетизации в сервисах компании стала книга Вадима Зеланда “Трансерфинг себя”. Она же заняла первое место среди нон-фикшн-книг», — рассказали в «Литрес».
В пресс-службе сервиса отметили, что произведение вышло в конце 2024 года и заняло лидирующие позиции по совокупной выручке во всех моделях монетизации.
В «Литрес» также рассказали, что в категории художественной литературы лидирует Виктор Дашкевич с новинкой 2025 года — историческим детективом с элементами фэнтези «Тайна мертвого ректора. Книга 2». В топе жанров верхнюю строчку занимает фэнтези, а топ писателей второй год подряд возглавил Серж Винтеркей.