Минский аэропорт предупреждает о возможных изменениях в расписании рейсов

Как пояснили в пресс-службе аэропорта, связано это с ограничениями по использованию воздушного пространства России.
«Просим пассажиров, встречающих и провожающих учитывать эту информацию и планировать поездку в Национальный аэропорт согласно текущим условиям», — говорится в сообщении.
При этом в аэропорту заверили, что прилагаются максимальные усилия для минимизации отклонений от расписания полетов.
Вместе с тем, согласно информации онлайн-табло, уже несколько рейсов авиакомпании «Белавиа» в московские аэропорты «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово», в воздушную гавань Санкт-Петербурга «Пулково» и калининградский аэропорт «Храброво» вылетели с задержками.
Также несколько рейсов из Москвы, Астаны, Шарм-Эль-Шейха, Баку, Еревана, Ташкента приземлились в белорусской столице позже запланированного времени. Еще несколько самолетов сейчас находятся в полете и вероятнее всего тоже прибудут с опозданием.
Кроме того, три рейса авиакомпании "Аэрофлот были отменены.
Национальный аэропорт Минск приносит свои извинения за неудобства в сложившихся обстоятельствах и просит пассажиров отнестись с пониманием к текущей ситуации.
«Обеспечение безопасности полетов — безусловный приоритет», — подчеркнули в пресс-службе воздушной гавани.