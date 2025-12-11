Омичи создали ассистента с искусственным разумом «одного окна»

«Я придумал это ПО, чтобы решить свои рабочие задачи, когда столкнулся с тем, что автоматизация в автобизнесе разрослась до десятков несвязанных процессов. Работая в дилерском центре с тысячами номенклатурных позиций, я смог автоматизировать процессы обработки фотографий и прайс-листов. Так и появилась идея ПО “АКСИСА”. Оно работает по принципу одного окна: человек загружает текстовые команды и в том же окне получает результат», — рассказал Выдыш.