Омичи создали ассистента с искусственным разумом «одного окна»

В Омске резидент ИТ-площадки центра «Мой бизнес» Алексей Выдыш и его партнер Сергей Голдобин представили уникальное программное обеспечение «АКСИСА» («Ассистент Компьютера, Способного Исполнять Сложные Алгоритмы»).
Разработка способна сама, с минимальным участием человека, выполнять комплексные задачи — от создания и наполнения сайтов до интеграции платежных систем. Одновременно она взаимодействует с шестью популярными нейросетями.
«Я придумал это ПО, чтобы решить свои рабочие задачи, когда столкнулся с тем, что автоматизация в автобизнесе разрослась до десятков несвязанных процессов. Работая в дилерском центре с тысячами номенклатурных позиций, я смог автоматизировать процессы обработки фотографий и прайс-листов. Так и появилась идея ПО “АКСИСА”. Оно работает по принципу одного окна: человек загружает текстовые команды и в том же окне получает результат», — рассказал Выдыш.
Путь Алексея в ИТ связан с личной историей: после серьезных проблем со здоровьем и получения инвалидности ему пришлось менять профессию и выстраивать карьеру заново. Он освоил ИТ-маркетинг, опираясь на юридическое образование и большой опыт работы в органах власти и автобизнесе. А позже стал обучать работе с нейросетями людей с ОВЗ.
Параллельно Выдыш решил развить продукт, который придумал для решения своих задач, одновременно выведя его на рынок, чтобы сделать доступным для широкого пользователя. Адаптацией и продвижением проекта занимается его партнер, директор компании «ИТБРАТ» Сергей Голдобин.
"АКСИСА выполняет всю задачу самостоятельно, а пользователю остается лишь корректировать промежуточные этапы. ПО понимает простую команду человека, само пишет и запускает нужный код, исправляет ошибки и настраивает все так, чтобы система работала без вмешательства. Проще говоря, ты говоришь — она делает.
Например, ты пишешь: «Соедини мой интернет-магазин с платежной системой». АКСИСА сама: подбирает нужные методы API, пишет код интеграции, тестирует запросы, обрабатывает ошибки и разворачивает модуль в рабочем окружении", — добавил Сергей.
Сейчас ПО работает локально и остается в закрытом доступе. Но чтобы вывести продукт на массовый рынок, разработчики подали заявку в федеральный инновационный центр «Сколково».
