ХК «Ростов» уступил в первом матче на льду обновленного Дворца спорта

— Такого тотального невезения, которое у нас сейчас происходит, не видел ни разу. У нас чуть ли не каждую игру из-за травм выпадают игроки, причем лидеры команды. Замен адекватных нет. Гол последний сами видели. Не понимаю, как такое может случиться. Обидно за ребят. Они бьются, стараются, делают что могут. Где-то же должно хоть как-то повезти чуть-чуть, в нашу сторону что-то сыграть, — сказал после матча главный тренер ХК «Ростов» Григорий Пантелеев.