ХК «Ростов» уступил в первом матче на льду обновленного Дворца спорта

Игроки хоккейной команды «Ростов» уступили «Нефтянику» в первом матче домашней серии на льду обновленного Дворца спорта.
Счет открыл Олег Седанцов (ХК «Ростов»). Потом последовал ответный гол от Дениса Комкова. Еще через время была заброшена вторая шайба «Нефтяника», но — рукой, это подтвердили после видеопросмотра.
Следующий период начался со второго гола в ворота «кондоров», забил Расим Шакиров. Затем счет вновь сравнялся благодаря Степану Урулину (ХК «Ростов»), но такое равновесие сохранялась недолго, до дубля Расима Шакирова.
Третий период донская команда встретила в большинстве, но преимуществом воспользоваться не удалось. Степан Урулин забил гостям третий гол и снова выровнял счет. Последний гол успел офрмить Семен Терехин (ХК «Нефтяник»). Итоговый счет — 3:4 в пользу команды из Альметьевска.
— Такого тотального невезения, которое у нас сейчас происходит, не видел ни разу. У нас чуть ли не каждую игру из-за травм выпадают игроки, причем лидеры команды. Замен адекватных нет. Гол последний сами видели. Не понимаю, как такое может случиться. Обидно за ребят. Они бьются, стараются, делают что могут. Где-то же должно хоть как-то повезти чуть-чуть, в нашу сторону что-то сыграть, — сказал после матча главный тренер ХК «Ростов» Григорий Пантелеев.
Во второй встрече домашней серии 12 декабря ХК «Ростов» примет ХК «Челны». Начало встречи в 19 часов. Напомним, матч с «Нефтяником» был первым после завершения капитального ремонта ростовского Дворца спорта.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.