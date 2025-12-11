Белорусский врач сказала о «правиле трех дней», из-за которых не работают слабительные

Причину, почему слабительные препараты перестают помогать пациенту с запором, на YouTube-канале «Медицинского вестника» назвала доцент 2-й кафедры внутренних болезней Гродненского государственного медуниверситета, кандидат медицинских наук, куратор гастроэнтерологического отделения Зоя Лемешевская.
Специалист напомнила пациентам о «правиле трех дней» для слабительных препаратов. По ее словам, при приеме большинства слабительных кишечник опорожняется сразу в трех отделах, поэтому должно пройти трое суток прежде, чем последний отдел наполнится каловыми массами.
«А пациент хочет, чтобы стул у него был по часам, каждый день и начинает принимать слабительный препарат слишком часто. Это приводит к тому, что наступает момент, когда кишечник уже становится нечувствителен к слабительным препаратам и не остается иного выхода, как механически клизмой очищать кишечник», — подчеркнула Зоя Лемешевская.
По ее словам, чтобы получить физиологический стул надо увеличить объем каловых масс, стимулировать перестальтику кишечника и растить собственную микрофлору кишечника с помощью пребиотиков.
Самая полезная — растворимая клетчатка, которая подвергается ферментации кишечными бактериями. И это пребиотик, который и даст тот самый вожделенный слабительный эффект.
Гастроэнтеролог Зоя Лемешевская назвала группы препаратов, которые отнесены к первой линии лечения запоров, то есть должны назначаться в первую очередь, и именно они принесут лучший эффект.
«Самые исследованные компоненты из водорастворимой ферментированной клетчатки это мальтодекстрин, частично гидролизованная гуаровая камедь, инулин», — подчеркнула гастроэнтеролог.
По ее словам, все три эти компонента безопасны, разрешены к употреблению любому человеку и все получены из природных источников, они не синтетические.
Кроме того, белорусский врач назвала «симптомы тревоги» для срочного обращения за медпомощью.