Белорусский врач сказала о «правиле трех дней», из-за которых не работают слабительные

«А пациент хочет, чтобы стул у него был по часам, каждый день и начинает принимать слабительный препарат слишком часто. Это приводит к тому, что наступает момент, когда кишечник уже становится нечувствителен к слабительным препаратам и не остается иного выхода, как механически клизмой очищать кишечник», — подчеркнула Зоя Лемешевская.