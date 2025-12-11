В Волгограде два района останутся без воды из-за подключения поселка Солнечного

В Волгограде в ближайшие выходные 13 и 14 декабря 2025 года поселок Солнечный на Красном подключат к городским сетям водоснабжения. В поселке завершили прокладку труб, на время врезки в магистральный водопровод в двух районах Волгограда частично отключат воду. Это затронет здания в Краснооктябрьском и Дзержинском районах.