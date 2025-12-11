В Волгограде два района останутся без воды из-за подключения поселка Солнечного

В Волгограде в ближайшие выходные 13 и 14 декабря 2025 года поселок Солнечный на Красном подключат к городским сетям водоснабжения. В поселке завершили прокладку труб, на время врезки в магистральный водопровод в двух районах Волгограда частично отключат воду. Это затронет здания в Краснооктябрьском и Дзержинском районах.
Коммунальщики специально выбрали выходные дни, так как в зону отключения попадают ряд административных зданий и несколько образовательных учреждений. Подачу воды остановят в 01.00 13 декабря и обещают вернуть к 09.00 14 декабря. Жителям обещают подвозить воду по графику, опубликованному на сайте «Концессий водоснабжения».
В компании назвали список домов, которые останутся без воды в субботу и утром воскресенья.
Где в Волгограде отключат воду 13 и 14 декабря 2025 года.
Красноооктябрьский район.
Менделеева, 93, 1−184, Автомагистральная, 1, 3, 5, 7−31 (нечет), Антипова, 1−12, Античная, 1−20, Архитектурная, 1−28, ул. Автономная, 1−28, Гвардейская, 1−103, Краснокамская, 1−122, Крылова, 1−123, 39-й Гвардейской Дивизии, 59−178, Южно-Сибирская, 1−124, Лейтенанта Дороша, Высокая, 2−12 (нечет), Аэродромная, 1−18, Сорокина, 1−26, 1-ой Конной Армии, 1−60, Сеченова, 1−60, 4-х Связистов, 1−84, Крейсера Варяг, 1−28, Ульянова, 1−68, Чесменская, 1−88, Олега Кошевого, 1−88, Краснофлотская, 1−17, Сержанта Воронова, 2−58 (нечет), Щорса, 1−59, Филатова, 1−25, Пржевальского, 5−18, Рахманинова, 2, 10, 11−21 (нечет), Гайдара, 19−26, ул. Сумская, 12, 16, 20, 26, Большая Кольцевая, Центральная Аллея, Нежная, Летняя, Кольцевая, Осенняя, Листопадная, Радиальная, Лазурная, Жемчужная, Романтиков, Медовая, Дачная, Красивая, Дружная, Плодовая, Музыкальная, СНТ 40 лет Октября.
Дзержинский район.
пр. Дорожников, 44, ул. Шекснинская, 64«б», 62«а», 66 «а».