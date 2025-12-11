Ричмонд
В башкирском Ишимбае автомобиль заехал в парк Победы

На территорию ишимбайского парка Победы незаконно заехала машина, водитель которой нарушил правила пользования общественным пространством.

Источник: мэрия Ишимбая / телеграм-канал

Об этом сообщили в мэрии города.

Администрация муниципалитета призвала автомобилистов уважать труд коммунальщиков, а жителей — фиксировать подобные нарушения на камеры смартфонов.

Ранее в «Уфимском ожерелье» установили 7 современных спорткомплексов.