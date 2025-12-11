В башкирском Ишимбае автомобиль заехал в парк Победы

Об этом сообщили в мэрии города.
Администрация муниципалитета призвала автомобилистов уважать труд коммунальщиков, а жителей — фиксировать подобные нарушения на камеры смартфонов.
Ранее в «Уфимском ожерелье» установили 7 современных спорткомплексов.
На территорию ишимбайского парка Победы незаконно заехала машина, водитель которой нарушил правила пользования общественным пространством.
Об этом сообщили в мэрии города.
Администрация муниципалитета призвала автомобилистов уважать труд коммунальщиков, а жителей — фиксировать подобные нарушения на камеры смартфонов.
Ранее в «Уфимском ожерелье» установили 7 современных спорткомплексов.