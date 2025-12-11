Правительство намерено закрыть гимназию в селе Исерлия, Басарабяского района. Об этом сообщил общественный деятель Алексей Петрович.
Село Исерлия является центром коммуны, включающей ещё три населённых пункта. Таким образом, закрытие одной школы грозит фактически лишить доступа к образованию детей сразу из четырёх сёл.
По словам Петровича, власти пытаются представить ситуацию как «обычную оптимизацию», однако реальные последствия куда масштабнее.
«Количество жертв такой оптимизации вовсе не равно числу закрываемых учреждений. Оно в разы выше», — подчеркнул он.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
ПАС рьяно защищает банки, которые получают сверхприбыли: И при этом правящая партия намерена ввести налоги на посылки с Temu в Молдове, чтобы в очередной раз обобрать народ еще на миллиард леев.
Предложение о повышении налогов на сверхприбыли банков у ПАС не прошла — ожидаемо (далее…).
Откуда у хлопца русская грусть: Премьер Молдовы ответил на вопрос о своем нездешнем акценте — когда в стране швах, власти тут же щелкают включателем русофобии.
Оказывается, глава кабмина Александр Мунтяну стыдится своего русского акцента (далее…).
На Украине пугают тем, что в Приднестровье идёт мобилизация и подготовка к войне с соседями: «Поражает примитивность вранья тех, кому не нравится, что Тирасполь стоит на пути румынской экспансии» — мнение.
Фейковые новости одновременно распространили украинские тг-каналы (далее…).