Эксперт раскрыл, какое наказание грозит за неправильную перевозку елки на машине

По его словам, также важно соблюдать габариты: если дерево выступает за пределы машины более чем на 40 сантиметров, начинают действовать правила перевозки крупногабаритных грузов. Кроме того, Салкин рекомендует иметь при себе документы, подтверждающие покупку или законный спил дерева, чтобы избежать обвинений в транспортировке незаконно заготовленной древесины.