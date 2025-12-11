Эксперт раскрыл, какое наказание грозит за неправильную перевозку елки на машине

Юрист Михаил Салкин в разговоре с NEWS.ru предупредил водителей о рисках при перевозке новогодней ели на автомобиле. Основная опасность — нарушение правил, которое может повлечь серьезные санкции.
— Перевозка елки на крыше автомобиля не запрещена, но важно, чтобы она не загораживала обзор, световые приборы и государственный номер. За закрытие номерного знака предусмотрен штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок до трех месяцев, — пояснил эксперт.
По его словам, также важно соблюдать габариты: если дерево выступает за пределы машины более чем на 40 сантиметров, начинают действовать правила перевозки крупногабаритных грузов. Кроме того, Салкин рекомендует иметь при себе документы, подтверждающие покупку или законный спил дерева, чтобы избежать обвинений в транспортировке незаконно заготовленной древесины.
