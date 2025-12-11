Омские врачи объяснили, кто страдает от перепадов температуры и давления

«Однако доказано, что наличие дискомфорта при смене погоды — это признак заболевания, а не банальная метеозависимость. То есть действительно, при обострении каких-то хронических заболеваний люди могут реагировать на погоду. Так, наиболее чувствительны к изменениям атмосферного давления, перепадам температуры воздуха, влажности, магнитным бурям люди, страдающие мигренью. Такие погодные явления могут усиливать приступы головных болей. Но опять же научно не доказано, что смена погоды может именно вызвать приступ мигрени, а вот усилить — вполне вероятно», — отметила невролог.