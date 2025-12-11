Омские врачи объяснили, кто страдает от перепадов температуры и давления

В условиях резких погодных колебаний, характерных для зимы в Сибири, омичи все чаще жалуются на головную боль, слабость и ухудшение самочувствия. Однако, как пояснили врачи в официальном Telegram-канале министерства здравоохранения Омской области, «метеозависимость» — не просто каприз организма, а зачастую симптом уже имеющихся хронических заболеваний.
«На самом деле из-за перемен погоды обостряются уже существующие хронические заболевания или последствия травм. Особенно чувствительны к колебаниям атмосферного давления, влажности, морозов и ветра люди с бронхиальной астмой, артритом, ревматизмом, сердечно-сосудистыми патологиями, а также с травмами опорно-двигательного аппарата», — подчеркнул терапевт БСМП № 1 Денис Гаврилов.
Особенно уязвимы пожилые люди: с возрастом сосуды теряют эластичность, накапливаются холестериновые бляшки и солевые отложения, из-за чего организм хуже адаптируется к внешним изменениям. Понизилось атмосферное давление — и сосуды «забили тревогу».
Невролог Городской клинической больницы № 11 Александра Чугунова добавила, что около 70% ее пациентов утверждают, что предчувствуют смену погоды.
«Однако доказано, что наличие дискомфорта при смене погоды — это признак заболевания, а не банальная метеозависимость. То есть действительно, при обострении каких-то хронических заболеваний люди могут реагировать на погоду. Так, наиболее чувствительны к изменениям атмосферного давления, перепадам температуры воздуха, влажности, магнитным бурям люди, страдающие мигренью. Такие погодные явления могут усиливать приступы головных болей. Но опять же научно не доказано, что смена погоды может именно вызвать приступ мигрени, а вот усилить — вполне вероятно», — отметила невролог.
Полностью избавиться от метеозависимости невозможно, но врачи советуют минимизировать ее проявления:
— придерживаться здорового питания,
— заниматься умеренной физической активностью,
— соблюдать режим сна,
— практиковать закаливание,
— отказаться от вредных привычек,
— регулярно контролировать хронические болезни и не заниматься самолечением.
А если ухудшение самочувствия происходит регулярно, то обязательно посетите своего терапевта, а он назначит вам необходимых узких специалистов.
