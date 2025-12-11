Перерасчет пенсии в Казахстане: где и как подать заявление

«Заявление на перерасчет пенсии можно подать через ЦОН. Для этого нужно обратиться в ЦОН по месту прописки с удостоверением личности и необходимыми документами, подтверждающими основания для перерасчета».Пресс-служба НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”.