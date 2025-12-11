Перерасчет пенсии в Казахстане: где и как подать заявление

Как оказалось, с вопросом в корпорацию обратился житель Казахстана. Он заявил, что не уверен в правильности расчета своей пенсии.
«Могу ли я подать заявление на перерасчет в отделении Центра обслуживания населения (ЦОН)?» — таким образом звучал запрос.
В пресс-службе ответили утвердительно.
«Заявление на перерасчет пенсии можно подать через ЦОН. Для этого нужно обратиться в ЦОН по месту прописки с удостоверением личности и необходимыми документами, подтверждающими основания для перерасчета».Пресс-служба НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”.
