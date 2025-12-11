Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перерасчет пенсии в Казахстане: где и как подать заявление

11 декабря 2025 года казахстанцам в пресс-службе НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан” подсказали, как можно произвести перерасчет пенсии, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как оказалось, с вопросом в корпорацию обратился житель Казахстана. Он заявил, что не уверен в правильности расчета своей пенсии.

«Могу ли я подать заявление на перерасчет в отделении Центра обслуживания населения (ЦОН)?» — таким образом звучал запрос.

В пресс-службе ответили утвердительно.

«Заявление на перерасчет пенсии можно подать через ЦОН. Для этого нужно обратиться в ЦОН по месту прописки с удостоверением личности и необходимыми документами, подтверждающими основания для перерасчета».Пресс-служба НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”.

Немного ранее мы рассказывали, что проверка пенсий и социальных выплат по стране выявила нарушения на 5 млн и расточительство 216 млрд.