Субсидированные авиабилеты в Калининград разошлись за считанные минуты

Как передает РБК, квоты были исчерпаны почти сразу после открытия продаж, хотя о старте программы в конце прошлой недели заявили две авиакомпании.
После многочисленных обращений пользователей в соцсетях региональные власти пояснили, что субсидирование перевозок полностью регулируется на федеральном уровне. Минтранс России завершит отбор авиакомпаний и заключение соглашений в декабре, и только после этого станет известно, когда начнется массовая продажа льготных билетов. Пока же доступные места распределяются в ограниченном объеме.
Представители одной из авиакомпаний сообщили, что субсидированные билеты имеются, но оформить их можно только через сайт или авиакассы. Право на покупку таких билетов сохраняется за жителями Калининградской области, льготными категориями граждан и жителями Дальнего Востока. Эти правила действуют в рамках федеральной программы поддержки доступности авиаперелетов.
Тем временем в Минтрансе рассматривают возможность ограничить действие субсидий только калининградцами. Сенатор Александр Шендерюк-Жидков предложил закрепить для жителей региона специальный фиксированный тариф при наличии прописки. Инициативу поддержал сенатор Айрат Гибатдинов, отметивший, что высокие цены на перелеты частично связаны с тем, что авиакомпании стремятся получить сверхприбыль на фоне ограниченного доступа к анклаву.
Вопрос формирования тарифов и расширения льгот продолжает активно обсуждаться на федеральном уровне, поскольку спрос на перелеты в Калининград традиционно превышает предложение. Решение по субсидиям ожидается после завершения всех процедур Минтранса в декабре.