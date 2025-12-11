Субсидированные авиабилеты в Калининград разошлись за считанные минуты

После многочисленных обращений пользователей в соцсетях региональные власти пояснили, что субсидирование перевозок полностью регулируется на федеральном уровне. Минтранс России завершит отбор авиакомпаний и заключение соглашений в декабре, и только после этого станет известно, когда начнется массовая продажа льготных билетов. Пока же доступные места распределяются в ограниченном объеме.