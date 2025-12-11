Радий Хабиров возложил цветы к памятнику Бабича в честь 30-летия ВКБ

Памятник открыли в июне 2019 года. Его автором выступил скульптор, народный художник Российской Федерации Андрей Ковальчук, ранее работавший над памятником народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму. Общая высота монумента — около 6 м. Постамент выполнен из гранита, сам памятник — из бронзы. Согласно замыслу скульптора, Бабич держит в одной руке книгу стихов, а другой как бы обращается к своему народу.