В Перми Рождественский фестиваль откроют «Венский вальс» и «Щелкунчик»

В Перми близится открытие XII Международного рождественского фестиваля. Пермская филармония с 20 декабря по 11 января приглашает на праздничные концерты. На сценах Большого и Органного залов прозвучат классическая музыка, джаз, хоровое пение и органные шедевры. В течение трех недель фестивальные события создадут неповторимую атмосферу Нового года и Рождества.
Рождественский фестиваль 20 и 21 декабря откроет Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан под управлением Дмитрия Крюкова. В первый вечер, 20 декабря, гостей ждет концертная программа «Волшебный Щелкунчик».
В Большом зале филармонии на ул. Куйбышева, 14 прозвучит вся сказочная история Петра Чайковского — от известной всем с первых нот увертюры до битвы с мышиным королем, завораживающего «Вальса снежных хлопьев» и великолепного «Вальса цветов». Музыканты своим виртуозным исполнением прекрасной музыки подарят праздничное настроение слушателям всех возрастов.
На следующий день, 21 декабря, оркестр из Башкортостана представит программу «Венский вальс». Зрители услышат самые знаменитые произведения королей вальса — Иоганна и Йозефа Штраусов. Во время концерта прозвучат вальсы «На прекрасном голубом Дунае» и «Сказки Венского леса», торжественный «Императорский вальс», зажигательные польки «Тик-Так», «Трик-Трак» и «Охотничья», а также блестящие увертюры и марши.
«Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан — коллектив с богатейшей историей, известный своей высокой исполнительской культурой, ярким звучанием и разнообразным репертуаром», — рассказали в Пермской краевой филармонии.
В канун Нового года Рождественский фестиваль (6+) ждет на концерты: 30 декабря — «Новый год по-русски» с оркестром русских народных инструментов им. Салина, 31 декабря — «Под бой курантов» с Хорус-квартетом. Завершится фестиваль 11 января концертом «Новогодний джаз», где свое виртуозное пение представит меццо-сопрано Мариам Мерабова.
Билеты на фестивальные события можно купить в кассе и на официальном сайте Пермской филармонии.