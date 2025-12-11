В Перми Рождественский фестиваль откроют «Венский вальс» и «Щелкунчик»

На следующий день, 21 декабря, оркестр из Башкортостана представит программу «Венский вальс». Зрители услышат самые знаменитые произведения королей вальса — Иоганна и Йозефа Штраусов. Во время концерта прозвучат вальсы «На прекрасном голубом Дунае» и «Сказки Венского леса», торжественный «Императорский вальс», зажигательные польки «Тик-Так», «Трик-Трак» и «Охотничья», а также блестящие увертюры и марши.