Обязательное лицензирование детских садов и школ вводят в Казахстане

Первый вице-министр просвещения страны Майра Мелдебекова сообщила, что в Казахстане вводится обязательное лицензирование детских садов, передает NUR.KZ со ссылкой на Службу центральных коммуникаций.

По словам Мелдебековой, теперь предприниматель, открывая детский сад, обязан уведомить местные исполнительные органы и территориальные департаменты Минпросвещения. Кроме того, усиливаются требования к детским садам. Также спикер подчеркнула, что обязательное лицензирование коснется не только детских садов, но и школ.

«Будь то школа или детский сад — сейчас вводится лицензирование. Установлены требования к каждому зданию школы и детского сада, к педагогическому потенциалу, программам, материально-технической базе и инфраструктуре. Это положение утверждено. На приведение детских садов в соответствие с этими требованиями предоставлен период подготовки — 2025−2026 годы. С января 2027 года детские сады, независимо от формы собственности, будут подлежать лицензированию», — заявила Мелдебекова.