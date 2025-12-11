Обязательное лицензирование детских садов и школ вводят в Казахстане

«Будь то школа или детский сад — сейчас вводится лицензирование. Установлены требования к каждому зданию школы и детского сада, к педагогическому потенциалу, программам, материально-технической базе и инфраструктуре. Это положение утверждено. На приведение детских садов в соответствие с этими требованиями предоставлен период подготовки — 2025−2026 годы. С января 2027 года детские сады, независимо от формы собственности, будут подлежать лицензированию», — заявила Мелдебекова.