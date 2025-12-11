Два современных детских сада открыли двери в Краснодаре

В Прикубанском округе краевой столицы состоялось открытие двух новых дошкольных учреждений. Детские сады, расположенные на улицах имени Константина Гондаря и Ивана Беличенко, начали принимать воспитанников. Информацию об этом разместил в своих социальных сетях градоначальник Евгений Наумов.
Каждое учреждение оснащено всем необходимым для полноценного развития детей. В зданиях имеются просторные спортивные и музыкальные залы, специально оборудованные игровые пространства, а также кабинеты для занятий с логопедом и психологом. Для интеллектуального развития организованы шахматные клубы. Как отметил мэр, особое внимание уделено современному интерактивному оборудованию, которое позволяет детям обучаться в игровой форме. В каждом саду также созданы музейные уголки, призванные с ранних лет знакомить краснодарцев с историей и культурой родного края.
Детский сад на улице Гондаря рассчитан на 280 мест и включает 14 групп, две из которых предназначены для ясельного возраста. Учреждение на улице Беличенко может принять 300 детей. В его составе функционируют четыре группы для самых маленьких и двенадцать — для воспитанников от трех до семи лет. На прилегающих территориях для каждой группы обустроены индивидуальные прогулочные площадки с защитными теневыми навесами. Вопросам безопасности уделено повышенное внимание: обеспечена круглосуточная охрана, повсеместно установлены камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки.
Евгений Наумов отдельно подчеркнул уникальную особенность сада на улице Беличенко — здесь на втором этаже организована интерактивная библиотека. Это пространство позволяет дошкольникам в увлекательной форме знакомиться с литературой и получать первые научные знания.
Напомним, что ранее в городе уже начал работу детский сад на улице имени Героя Владислава Посадского, рассчитанный на 180 мест. В конце октября в Прикубанском округе также открылись дошкольное учреждение № 218 «Совушка» на 350 мест и детский сад № 108 «Бусинка», способный принять 300 детей.
Напомним, что власти Краснодара обсуждают новые льготы для врачей и учителей на городских парковках.
Ранее писали, что округа Краснодара получат деньги из краевого бюджета на ремонт внутриквартальных проездов.