Два современных детских сада открыли двери в Краснодаре

Детский сад на улице Гондаря рассчитан на 280 мест и включает 14 групп, две из которых предназначены для ясельного возраста. Учреждение на улице Беличенко может принять 300 детей. В его составе функционируют четыре группы для самых маленьких и двенадцать — для воспитанников от трех до семи лет. На прилегающих территориях для каждой группы обустроены индивидуальные прогулочные площадки с защитными теневыми навесами. Вопросам безопасности уделено повышенное внимание: обеспечена круглосуточная охрана, повсеместно установлены камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки.