Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветераны СВО на Кубани могут бесплатно освоить ИТ-профессии: от аналитика до оператора БПЛА

Ветераны СВО могут получить бесплатное образование в сфере ИТ на Кубани.

Источник: admkrai.krasnodar.ru

Участники специальной военной операции в Краснодарском крае теперь имеют уникальную возможность получить востребованное образование в сфере информационных технологий абсолютно бесплатно. Об этом стало известно на встрече в региональном филиале фонда «Защитники Отечества», где ветеранам представили программу переподготовки «Профессия цифра».

«Благодаря проекту ветераны СВО могут освоить востребованные ИТ-специальности — от аналитика данных до программиста и оператора БПЛА — совершенно бесплатно и по гибкому графику», — сказал исполняющий обязанности руководителя краевого департамента информатизации и связи Станислав Завальный.

Новая цифровая специальность поможет быстрее адаптироваться к мирной жизни, а также получить необходимые знания и навыки для обеспечения стабильного дохода в будущем. По завершении обучения ветеранам СВО выдают официальные документы — свидетельства о повышении квалификации или дипломы о профессиональной переподготовке.

На встрече также обсудили роль современных отечественных ИТ-инструментов, включая искусственный интеллект, в управлении бизнесом. Специалисты Центра занятости дополнительно проинформировали участников СВО и их семьи о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, а также о программах содействия трудоустройству.

Как получить ИТ-специальность?

Для получения востребованной ИТ-специальности желающие могут обратиться в региональный фонд «Защитники Отечества» по адресу: г. Краснодар, ул. Атарбекова, д. 1/1, или по номеру телефона: 8 (861) 991−43−85.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше