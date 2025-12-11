Ветераны СВО на Кубани могут бесплатно освоить ИТ-профессии: от аналитика до оператора БПЛА

Участники специальной военной операции в Краснодарском крае теперь имеют уникальную возможность получить востребованное образование в сфере информационных технологий абсолютно бесплатно. Об этом стало известно на встрече в региональном филиале фонда «Защитники Отечества», где ветеранам представили программу переподготовки «Профессия цифра».
«Благодаря проекту ветераны СВО могут освоить востребованные ИТ-специальности — от аналитика данных до программиста и оператора БПЛА — совершенно бесплатно и по гибкому графику», — сказал исполняющий обязанности руководителя краевого департамента информатизации и связи Станислав Завальный.
Новая цифровая специальность поможет быстрее адаптироваться к мирной жизни, а также получить необходимые знания и навыки для обеспечения стабильного дохода в будущем. По завершении обучения ветеранам СВО выдают официальные документы — свидетельства о повышении квалификации или дипломы о профессиональной переподготовке.
На встрече также обсудили роль современных отечественных ИТ-инструментов, включая искусственный интеллект, в управлении бизнесом. Специалисты Центра занятости дополнительно проинформировали участников СВО и их семьи о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, а также о программах содействия трудоустройству.
Как получить ИТ-специальность?
Для получения востребованной ИТ-специальности желающие могут обратиться в региональный фонд «Защитники Отечества» по адресу: г. Краснодар, ул. Атарбекова, д. 1/1, или по номеру телефона: