Минпросвещения рассказало о росте числа изучающих родные языки в России

«В этом году в 64 субъектах Российской Федерации образовательные программы реализуются по 75 родным языках на всех уровнях образования. Общая численность обучающихся составила более 3,4 миллиона человек, что на 11% больше, чем в 2024 году. Из этого числа в рамках предметов родных языков изучают 2,7 миллиона обучающихся. В прошлом году это было 2,4 миллиона», — сообщила Орлова.