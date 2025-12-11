Ричмонд
Жители Таганрога подали 752 заявления на выплаты после воздушных атак

В Таганроге практически завершился прием заявлений на получение единовременной помощи.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге 752 человека подали заявления на выплату единовременной помощи после воздушных атак. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.

— В квартирах и домах, получивших повреждения, зарегистрировано 798 человек, — добавила Светлана Камбулова.

На данный момент ведутся активные работы по восстановлению остекления в пострадавших домах. По последним данным, число пострадавших окон, требующих замены, увеличилось до 665.

На данный момент восстановили 137 оконных блоков, 15 балконов, 131 стекло. Работы выполнили в домах на Инструментальной, 25, 29, 38, 40, Свободы, 3/1, Пархоменко, 3/2 и Сызранова, 8/1. Сегодня, 11 декабря, задачи должны выполнять на Инструментальной, 15, 27, 35.

Добавим, ранее в Таганроге гуманитарную помощь получили восемь семей, полностью потерявших имущество после атаки БПЛА, произошедшей 25 ноября.

