Жители Таганрога подали 752 заявления на выплаты после воздушных атак

В Таганроге 752 человека подали заявления на выплату единовременной помощи после воздушных атак. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.
— В квартирах и домах, получивших повреждения, зарегистрировано 798 человек, — добавила Светлана Камбулова.
На данный момент ведутся активные работы по восстановлению остекления в пострадавших домах. По последним данным, число пострадавших окон, требующих замены, увеличилось до 665.
На данный момент восстановили 137 оконных блоков, 15 балконов, 131 стекло. Работы выполнили в домах на Инструментальной, 25, 29, 38, 40, Свободы, 3/1, Пархоменко, 3/2 и Сызранова, 8/1. Сегодня, 11 декабря, задачи должны выполнять на Инструментальной, 15, 27, 35.
Добавим, ранее в Таганроге гуманитарную помощь получили восемь семей, полностью потерявших имущество после атаки БПЛА, произошедшей 25 ноября.
