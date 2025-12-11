Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школе № 3 Иркутска открылся музей «Зеркало времени»

Музей рассказывает о военной истории здания школы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В иркутской школе № 3 состоялось открытие музея «Зеркало времени». Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, экспозиция, созданная учениками и педагогами, приурочена к юбилею учебного заведения.

Музей рассказывает о военной истории здания школы, где в годы Великой Отечественной войны размещался военный госпиталь. В коллекции представлены архивные фото, документы, личные вещи и исследовательские работы школьников.

— Отдельный стенд посвящен выпускникам, не вернувшимся с фронта, включая Василия и Петра Надежкиных, Вениамина Киселева и других. Также есть раздел о современных героях — выпускниках, погибших в зоне проведения специальной военной операции: Сергее Золотухине, Андрее Селиверстове, Никите Еропове, — добавили в пресс-службе администрации.

Над созданием музея работали школьные активисты под руководством заместителя директора Надежды Коврижных.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске на 99-м году жизни скончался ветеран Константин Налимов.