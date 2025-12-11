В школе № 3 Иркутска открылся музей «Зеркало времени»

— Отдельный стенд посвящен выпускникам, не вернувшимся с фронта, включая Василия и Петра Надежкиных, Вениамина Киселева и других. Также есть раздел о современных героях — выпускниках, погибших в зоне проведения специальной военной операции: Сергее Золотухине, Андрее Селиверстове, Никите Еропове, — добавили в пресс-службе администрации.