В школе № 3 Иркутска открылся музей «Зеркало времени»

В иркутской школе № 3 состоялось открытие музея «Зеркало времени». Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, экспозиция, созданная учениками и педагогами, приурочена к юбилею учебного заведения.
Музей рассказывает о военной истории здания школы, где в годы Великой Отечественной войны размещался военный госпиталь. В коллекции представлены архивные фото, документы, личные вещи и исследовательские работы школьников.
— Отдельный стенд посвящен выпускникам, не вернувшимся с фронта, включая Василия и Петра Надежкиных, Вениамина Киселева и других. Также есть раздел о современных героях — выпускниках, погибших в зоне проведения специальной военной операции: Сергее Золотухине, Андрее Селиверстове, Никите Еропове, — добавили в пресс-службе администрации.
Над созданием музея работали школьные активисты под руководством заместителя директора Надежды Коврижных.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске на 99-м году жизни скончался ветеран Константин Налимов.