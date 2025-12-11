Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет гриппом

Глава Роспотребнадзора Попова: гриппом чаще всего болеют школьники.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Гриппом чаще всего болеют в РФ школьники, за неделю в стране была приостановлена работа 478 школ и более 10 тысяч классов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Наибольшее интенсивное распространение идет среди школьников… Где-то на сегодняшний день приостанавливается работа школ, дети переходят на дистант, форма такая отработана, она достаточно эффективна. Где-то только классы. На 49-ю прошедшую неделю у нас была приостановлена работа 478 школ и более чем 10 тысяч классов», — сказала Попова журналистам.

Она отметила, что в каждом регионе предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение гриппа.

«Норма у нас не меняется эпидемиологическая, если в классе отсутствует более 20% учеников, или если в школе отсутствует более 20% учащихся, то школы или класс должны быть разобщены. Дети должны находиться дома, с тем чтобы не было дальнейшего распространения», — пояснила Попова.