Биография и музыкальная карьера Вани Дмитриенко, как он стал популярным и действительно ли встречается с Анной Пересильд

Следующая девушка артиста — блогер Саша Айс. В интервью музыкант рассказывал, что на момент знакомства девушка уже состояла в отношениях. Дмитриенко добивался ее год, прежде чем та ответила взаимностью. Но и этим отношениям не суждено было длиться долго: Саша ревновала Ваню к партнершам по съемочной площадке — например, к фигуристке Камиле Валиевой, которая снялась с Ваней в клипе «Сила притяжения». В 2024 году пара рассталась. Причем в интервью Дмитриенко уточнил, что они разошлись без ссор и скандалов. А вот Саша Айс считает, что расставания можно было бы избежать, если бы Ваня вел себя по-взрослому.