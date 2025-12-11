Ричмонд
Подросток из Башкирии «поставил на уши» полицию и сотрудников ТЦ: ему придется серьезно за ответить

В Башкирии подростка задержали за ложное сообщении об акте терроризма.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Стерлитамаке задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Как сообщает пресс-служба МВД республики, в дежурную часть полиции поступил анонимный звонок, мужской голос заявил о заложенном опасном предмете в одном из торговых центров и потребовал денег.

На место выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции вместе с кинологами осмотрели здание и прилегающую территорию. Подозрительных или опасных предметов не обнаружилось.

Спустя время выяснилась личность звонившего. Им оказался 17-летний житель Стерлитамака, ранее поставленный на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

На хулигана завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

