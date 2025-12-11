В Белорецке проконтролируют ситуацию с отоплением

В 3 и 12 микрорайонах Белорецка поданы тепло и ГВС, осталось устранить локальные случаи неполадок на внутридомовых сетях, сообщил замглавы администрации Белорецкого района Юрий Точилкин. Каждый вопрос, поступающий от жителей, находится на контроле мэрии. Управляющие компании решают отдельные вопросы с завоздушиванием стояков. Котельная АО «Белорецкая пружина» работает согласно температурному графику.
Напомним, ночью 9 декабря в Белорецке произошла крупная коммунальная авария, без тепла остались более 70 многоквартирных домов и соцобъекты. Аварию оперативно устраняли коммунальные службы, также круглосуточно работала администрация, руководить оперштабом в город приехал вице-премьер республиканского правительства.