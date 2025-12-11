В Белорецке проконтролируют ситуацию с отоплением

В 3 и 12 микрорайонах Белорецка поданы тепло и ГВС, осталось устранить локальные случаи неполадок на внутридомовых сетях, сообщил замглавы администрации Белорецкого района Юрий Точилкин. Каждый вопрос, поступающий от жителей, находится на контроле мэрии. Управляющие компании решают отдельные вопросы с завоздушиванием стояков. Котельная АО «Белорецкая пружина» работает согласно температурному графику.