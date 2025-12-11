Волгодонский учитель стал победителем Всероссийского конкурса «Атомный урок»

Завершился Всероссийский просветительский конкурс «Атомный урок». Он проходил в музее «АТОМ» на ВДНХ в Москве. Первое место в конкурсе занял учитель физики волгодонского лицея № 24 Андрей Скляров, который разделил победу со своим коллегой из г. Стерлитамака (Республика Башкортостан). В августе 2026 года победители отправятся к Северному полюсу на атомном ледоколе в рамках арктической экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний».
В финале проекта 30 лучших учителей из 22 регионов России представили свои авторские педагогические разработки. Их задача — доступно и интересно рассказать школьникам о современных атомных технологиях.
— «Атомный урок» решает две ключевые задачи: помогает учителям осваивать самые современные методики, а школьникам — уже сегодня увидеть себя в роли инженеров и учёных завтрашнего дня. Такая ранняя профориентация в научно-технической сфере — стратегический вклад в кадровый суверенитет страны, — отметил первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.
Фото: предоставлено пресс-службой Ростовская АЭС.
По словам победителя Андрея Склярова, идея посетить Северный полюс на атомном ледоколе появилась у него после посещения Ростовской АЭС.
— Только за последний год я принял участие в трех проектах концерна, побывал на Обнинской АЭС. Конкурс «Атомный урок» стал для меня своего рода прикосновением к будущему. Ведь каждый ученик — это будущее нашей страны. Такие проекты помогают ребятам понять значение атомных технологий и вдохновляют на изучение науки, — поделился Андрей Скляров.
Как отметила и.о. заместителя директора Ростовской АЭС Светлана Цыба, система образования в России переживает период активного развития.
— Наша деятельность нацелена на то, чтобы в городах присутствия атомных предприятий, таких как Волгодонск, учителя становились еще и проводниками в мир атомных знаний. Мы гордимся тем, что в нашем городе такие педагоги есть и делаем всё, чтобы их интерес к этому не угас, — поделилась Светлана Цыба.
НАША СПРАВКА.
В 2025 году «Атомный урок» прошел в шестой раз. За время проведения проекта в нем приняли участие более 13 500 учителей. Благодаря проекту с атомными технологиями познакомились свыше 180 000 школьников из разных регионов страны.