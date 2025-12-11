Роспотребнадзор рассказал о ситуации с микоплазменной пневмонией в России

«В течение этого эпидсезона заболеваемость микоплазменной пневмонии снизилась на 20%, но важно, что количество групповых случаев и очагов снизилось в 19 раз в результате того, что мы поменяли алгоритмы, учитывая все новые знания, которые мы сегодня имеем», — сказала Попова журналистам.