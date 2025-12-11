Ричмонд
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с микоплазменной пневмонией в России

Попова: заболеваемость микоплазменной пневмонией снизилась на 20%

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Заболеваемость микоплазменной пневмонией снизилась в этом эпидсезоне на 20%, сейчас ситуация в России стабильная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В течение этого эпидсезона заболеваемость микоплазменной пневмонии снизилась на 20%, но важно, что количество групповых случаев и очагов снизилось в 19 раз в результате того, что мы поменяли алгоритмы, учитывая все новые знания, которые мы сегодня имеем», — сказала Попова журналистам.

Она отметила, что сегодня ситуация с микоплазменной пневмонией в в Российской Федерации стабильная.