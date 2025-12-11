Главе Башкирии рассказали о жизни башкир в регионах России

Главный специалист Башкирского историко-культурного центра в Свердловской области Светлана Кульмурзина рассказала, что в регионе на сегодняшний день проживает более 30 тысяч башкир. По ее словам, центр выполняет представительскую функцию — знакомит с башкирской культурой и продвигает ее.
«Главная функция Башкирского историко-культурного центра — социальная. Мы помогаем людям, которые интересуются своими корнями, историей, хотят выучить башкирский язык, играть на национальных музыкальных инструментах, погрузиться в башкирскую культуру. Хотелось бы выразить благодарность за гранты Главы Башкортостана, которые нам помогают проводить мероприятия, организовать конкурсы. Например, в рамках проекта “Поющее слово: музыкальные уроки изучения башкирского языка” школьники изучали башкирский язык через разучивание народных башкирских песен, народных подвижных игр и считалок», — рассказала Светлана Кульмурзина.
По словам главного специалиста Башкирского историко-культурного центра в Оренбургской области Аурики Ишкуватовой, у башкир, которые проживают в других регионах, с каждым годом растет интерес к изучению родной культуры.
«Нам не хватает художественной литературы на башкирском языке, в том числе и детских книг. Насколько я знаю, в печатной продукции, изданной на родном языке, нуждаются и коллеги из других регионов», — отметила Аурика Ишкуватова.
Глава республики поручил минкультуры республики совместно с Домом дружбы народов Башкортостана проработать данный вопрос и поставить необходимую литературу в башкирские историко-культурные центры, работающие в регионах России.
Главный специалист башкирского историко-культурного центра в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре Дина Булякова рассказала, что в разных городах региона открыты воскресные школы для изучения башкирского языка, которые работают на общественных началах. Также созданы общества любителей стрельбы из лука и национальных танцев. Регулярно проводятся мастер-классы по пошиву национальной одежды и игре на национальных инструментах. «В июне 2026 года в Сургуте мы планируем провести межрегиональный сабантуй, приглашаем вас принять в нем участие», — сказала Дина Булякова.
Руководитель республики пообщался и с ребятами из других регионов, которые выбрали для продолжения учебы в школах Башкирскую республиканскую гимназию-интернат № 1 имени Рами Гарипова и Республиканскую гимназию-интернат имени Газиза Альмухаметова. По словам школьников, они осознанно сделали такой выбор, чтобы активнее изучать башкирский язык, культуру своего народа.