Главе Башкирии рассказали о жизни башкир в регионах России

Главный специалист башкирского историко-культурного центра в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре Дина Булякова рассказала, что в разных городах региона открыты воскресные школы для изучения башкирского языка, которые работают на общественных началах. Также созданы общества любителей стрельбы из лука и национальных танцев. Регулярно проводятся мастер-классы по пошиву национальной одежды и игре на национальных инструментах. «В июне 2026 года в Сургуте мы планируем провести межрегиональный сабантуй, приглашаем вас принять в нем участие», — сказала Дина Булякова.