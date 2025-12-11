В Москве может установиться новый рекорд по теплу 11 декабря

«Днем возможно обновление абсолютного максимума температуры», — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что пока самым теплым 11 декабря за всю историю наблюдений выдалось в 2006 году — тогда воздух в городе прогрелся до плюс 4,8 градуса. «В теплом секторе циклона с юго-западными ветрами днем температура может повыситься до 3−5 градусов тепла», — заметили в Гидрометцентре РФ.