В Москве может установиться новый рекорд по теплу 11 декабря

Согласно последним данным синоптиков, температура воздуха на главной столичной метеостанции составляет плюс 2,9 градуса.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Погода в столице может установить сегодня новый температурный рекорд по теплу для 11 декабря за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

«Днем возможно обновление абсолютного максимума температуры», — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что пока самым теплым 11 декабря за всю историю наблюдений выдалось в 2006 году — тогда воздух в городе прогрелся до плюс 4,8 градуса. «В теплом секторе циклона с юго-западными ветрами днем температура может повыситься до 3−5 градусов тепла», — заметили в Гидрометцентре РФ.

Согласно последним данным синоптиков, к настоящему моменту температура воздуха на главной столичной метеостанции, расположенной на территории ВДНХ, составляет уже плюс 2,9 градуса. При этом в центре Москвы, в районе гостиницы «Балчуг», термометры на метеостанции показывают 2,8 градуса выше нуля.