Получение семейной налоговой выплаты должно быть простым, заявил Путин

Ранее в ходе совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин отметил, что со следующего года будет введена новая мера поддержки семей с двумя и более детьми — семейная выплата. Право на неё получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимума в регионе. Таким образом, каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доходы, для них расчётная ставка НДФЛ составит 6%, а уплаченное свыше вернётся в семью. Он также подчеркнул, что для получения выплаты необходимо подать соответствующее заявление с 1 июня по 1 октября.