Переулки Газетный и Семашко в Ростове предложили сделать пешеходными зонами

Обратить внимание на переулки Газетный и Семашко в Ростове-на-Дону порекомендовал директор Агентства территориального развития Алексей Санин. Комментарий эксперта был опубликован в его телеграм-канале.
— Единичный пример, когда новый подход к локальной территории на 100% соответствовал запросу бизнеса — переулок Соборный. Предлагаю пойти дальше и внимательно посмотреть на переулки Газетный и Семашко и в «малом квадрате» исторического центра преобразовать пешеходные связи между Береговой и Большой Садовой, — написал Алексей Санин.
Указанные направления «способны стать главными пешеходными прогулочными маршрутами в историческом центре». Речь идет о перспективных улицах с точки зрения активации экономической жизни города.
— Именно пространство задает вектор и активирует городскую экономику, а не наоборот, — подчеркнул Алексей Санин.
