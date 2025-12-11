Ричмонд
Переулки Газетный и Семашко в Ростове предложили сделать пешеходными зонами

Эксперт заявил о необходимости новых пешеходных маршрутов в историческом центре Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Обратить внимание на переулки Газетный и Семашко в Ростове-на-Дону порекомендовал директор Агентства территориального развития Алексей Санин. Комментарий эксперта был опубликован в его телеграм-канале.

— Единичный пример, когда новый подход к локальной территории на 100% соответствовал запросу бизнеса — переулок Соборный. Предлагаю пойти дальше и внимательно посмотреть на переулки Газетный и Семашко и в «малом квадрате» исторического центра преобразовать пешеходные связи между Береговой и Большой Садовой, — написал Алексей Санин.

Указанные направления «способны стать главными пешеходными прогулочными маршрутами в историческом центре». Речь идет о перспективных улицах с точки зрения активации экономической жизни города.

— Именно пространство задает вектор и активирует городскую экономику, а не наоборот, — подчеркнул Алексей Санин.

