В Первоуральске благоустроят набережную и построят ледовую арену

В Первоуральске в 2026 году благоустроят набережную Нижне-Шайтанского пруда, а также к 2028 году построят ледовую арену «Уральский трубник». Планами о реализации социальных проектов поделился губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Любой объект — строительства или ремонта — это многоэтапность, постоянный контроль и высокая ответственность. Долго раскачиваться или пускать на самотек эти процессы нельзя.
В планах на следующий год отремонтировать дороги по улице Индустриальной и Дружбы, проспекте Ильича на участке от улицы Индустриальной до Ленина, а также подъездную дорогу к АО «Хромпик». Кроме этого, для Первоуральска планируют приобрести новый общественный транспорт и обновить остановки.
В следующем году в городе продолжат капитальный ремонт гидротехнических сооружений Верхне-Шайтанского гидроузла на реке Большая Шайтанка и замену лифтов в многоквартирных домах.
Кроме этого, благоустроят дворовые территории на улице Комсомольской 3а, 3б и 2а и дворов на улице Карбышева, 8, Комсомольской, 4 и Розы Люксембург, 3 и 7.