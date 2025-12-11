Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Первоуральске благоустроят набережную и построят ледовую арену

Денис Паслер рассказал о модернизации инфраструктуры в Первоуральске.

Источник: Комсомольская правда

В Первоуральске в 2026 году благоустроят набережную Нижне-Шайтанского пруда, а также к 2028 году построят ледовую арену «Уральский трубник». Планами о реализации социальных проектов поделился губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Любой объект — строительства или ремонта — это многоэтапность, постоянный контроль и высокая ответственность. Долго раскачиваться или пускать на самотек эти процессы нельзя.

Денис Паслер
губернатор Свердловской области

В планах на следующий год отремонтировать дороги по улице Индустриальной и Дружбы, проспекте Ильича на участке от улицы Индустриальной до Ленина, а также подъездную дорогу к АО «Хромпик». Кроме этого, для Первоуральска планируют приобрести новый общественный транспорт и обновить остановки.

В следующем году в городе продолжат капитальный ремонт гидротехнических сооружений Верхне-Шайтанского гидроузла на реке Большая Шайтанка и замену лифтов в многоквартирных домах.

Кроме этого, благоустроят дворовые территории на улице Комсомольской 3а, 3б и 2а и дворов на улице Карбышева, 8, Комсомольской, 4 и Розы Люксембург, 3 и 7.