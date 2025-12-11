В Первоуральске благоустроят набережную и построят ледовую арену

В планах на следующий год отремонтировать дороги по улице Индустриальной и Дружбы, проспекте Ильича на участке от улицы Индустриальной до Ленина, а также подъездную дорогу к АО «Хромпик». Кроме этого, для Первоуральска планируют приобрести новый общественный транспорт и обновить остановки.