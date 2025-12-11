Полиция поймала в Омской области 100 сосен без документов

В Омском районе задержан самосвал «КАМАЗ», перевозивший 100 свежесрубленных сосен. В ходе проверки установлено, что коммерческая перевозка груза осуществлялась без сопроводительных документов, водитель не зарегистрирован в качестве ИП, а также не осуществлял данную перевозку от имени юридического лица. Сосны у мужчины изъяты. В настоящее время сотрудники экономической безопасности ОМВД России по Омскому району проводят проверочные мероприятия по установлению места и законности порубки хвойных деревьев.