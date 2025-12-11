Жительница Башкирии взяла гранаты и пошла по офисам микрозаймов: она была пешкой в руках коварных преступников

В Уфе вынесли приговор жительнице Благоварского района Башкирии, обвиняемой в совершении двух разбойных нападений. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.
По данным ведомства, женщина вступила в преступный сговор с неизвестными, которые представились ей сотрудниками правоохранительных органов. Сообщники передавали подсудимой адреса организаций, в офисе которых хранятся деньги, а также убедили ее купить страйкбольные гранаты.
Этой весной, 13 мая, подсудимая явилась в офис ООО МКК «Срочно деньги». Угрожая сотруднику гранатой, она похитила 24,5 тысячи рублей. Затем она направилась в КПК «Грант Займ», где аналогичным образом похитила 167 рублей.
За участие в преступлениях женщина должна была получить денежное вознаграждение от своих неустановленных сообщников, материалы дела в отношении них выделены в отдельное производство. Подсудимая свою вину не признала.
Советский районный суд Уфы назначил ей четыре года колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
