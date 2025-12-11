«Опасная» росомаха станцевала зимний брейк-данс в челябинском зоопарке

К примеру, сходить в магазин после работы, купить продукты и приготовить ужин на всю семью — привычная и уже поднадоевшая рутина, но только не для энергичной росомахи Биры. С обязанностями хозяйки она справляется на уровне неугомонного хищника, так, что даже от женской сумочки не остаётся ничего, кроме дерматинового «салата». Как бороться с бытовой скукой по методу Биры, смотрите в видео.