«Опасная» росомаха станцевала зимний брейк-данс в челябинском зоопарке

Кстати, судя по красочным рассказам представителей зоопарка, росомаха Бира — на все руки, то есть лапы, мастер.
К примеру, сходить в магазин после работы, купить продукты и приготовить ужин на всю семью — привычная и уже поднадоевшая рутина, но только не для энергичной росомахи Биры. С обязанностями хозяйки она справляется на уровне неугомонного хищника, так, что даже от женской сумочки не остаётся ничего, кроме дерматинового «салата». Как бороться с бытовой скукой по методу Биры, смотрите в видео.
А ещё в вольере у Биры есть секретная ямка для всяких вкусностей и периодически появляются «подозрительные» ёлки.