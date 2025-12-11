Ричмонд
«Опасная» росомаха станцевала зимний брейк-данс в челябинском зоопарке

Считается, что росомаха — зверь опасный. Но на деле порой она ведёт себя как непоседливый котёнок. Непривычное для посетителей поведение своей жительницы Биры показали в челябинском зоопарке. На видео запечатлели и брейк-данс, и всяческие другие дуракаваляния.

Источник: Pchela.News

Кстати, судя по красочным рассказам представителей зоопарка, росомаха Бира — на все руки, то есть лапы, мастер.

К примеру, сходить в магазин после работы, купить продукты и приготовить ужин на всю семью — привычная и уже поднадоевшая рутина, но только не для энергичной росомахи Биры. С обязанностями хозяйки она справляется на уровне неугомонного хищника, так, что даже от женской сумочки не остаётся ничего, кроме дерматинового «салата». Как бороться с бытовой скукой по методу Биры, смотрите в видео.

А ещё в вольере у Биры есть секретная ямка для всяких вкусностей и периодически появляются «подозрительные» ёлки.