Число пострадавших из-за взрыва в Пермском политехе выросло до четырех

Также в результате происшествия пострадали три представителя предприятия. Двух мужчин в возрасте 64 и 37 лет госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, они в стабильном состоянии, третий отказался от госпитализации. Позже РИА Новости выяснило, что пострадал еще один человек.