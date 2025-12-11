Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристы получат деньги за путешествия по Башкирии

Путешествующие в Башкирии туристы смогут получить компенсацию затрат при оплате туристских услуг.

Источник: Башинформ

Систему «Карта туриста» начали внедрять в Башкирии. Как сообщает минтуризма региона, инициатива направлена на поддержку туристской отрасли и создание дополнительных преимуществ для гостей и жителей региона.

"Проект является удобным инструментом, который позволяет получать кешбэк при оплате туристских услуг и покупке сувениров. Это отличный способ сделать путешествия по Башкортостану не только запоминающимися, но и выгодными, — прокомментировала министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина.

Программа доступна жителям Башкирии и гостям из других регионов России. Для участия в проекте необходимо иметь платёжную карту «Мир» и пройти регистрацию на сайте «Терра Башкирия».

После регистрации пользователи могут получать кешбэк при оплате туристских услуг, пользоваться специальными акциями в сфере туризма, экономить на покупке сувениров и других товаров, связанных с туристской отраслью Башкирии.

Ранее Уфа заняла 4 место в России по числу субъектов МСП в сфере туризма.