Туристы получат деньги за путешествия по Башкирии

"Проект является удобным инструментом, который позволяет получать кешбэк при оплате туристских услуг и покупке сувениров. Это отличный способ сделать путешествия по Башкортостану не только запоминающимися, но и выгодными, — прокомментировала министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина.