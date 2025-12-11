В Новосибирске парк трамваев пополнили девятью машинами

— В основе транспортной системы любого мегаполиса лежит рельсовый каркас — это сочетание метрополитена, пригородной электрички и трамвая. В прошлом году в Новосибирск поступило 20 трамвайных кузовов модели Т-701, которые мы используем для модернизации подвижного состава. В этом году получаем девять комплектов, все они прибыли в город. Семь вагонов с новыми кузовами уже вышли на линию, оставшиеся два будут готовы до конца года. Работа будет продолжена и в следующем году — заложены средства на приобретение восьми машинокомплектов для модернизации трамваев, — отметил мэр Максим Кудрявцев.