В Новосибирске парк трамваев пополнили девятью машинами

Семь уже работают на 13-м маршруте, два готовят к выходу на линию.

Источник: Пресс-центр мэрии Новосибирска

В Новосибирске до конца декабря на линии выйдут девять модернизированных трамваев. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев во время выездного совещания в трамвайном депо. Работы по обновлению парка трамваев продолжатся и в следующем году: совместное российско-белорусское предприятие планирует собрать не менее восьми новых машинокомплектов.

— В основе транспортной системы любого мегаполиса лежит рельсовый каркас — это сочетание метрополитена, пригородной электрички и трамвая. В прошлом году в Новосибирск поступило 20 трамвайных кузовов модели Т-701, которые мы используем для модернизации подвижного состава. В этом году получаем девять комплектов, все они прибыли в город. Семь вагонов с новыми кузовами уже вышли на линию, оставшиеся два будут готовы до конца года. Работа будет продолжена и в следующем году — заложены средства на приобретение восьми машинокомплектов для модернизации трамваев, — отметил мэр Максим Кудрявцев.

Модернизация трамваев в Новосибирске ведётся с 2017 года на базе предприятия «БКМ Сибирь». Кузова с сиденьями, поручнями, электронным тяговым приводом и электропроводкой поступают из Беларуси, а в Новосибирске вагоны оснащают ходовыми частями, отоплением, системами информирования, навигации и видеонаблюдения.

С этого года для обновления используют кузова модели Т-701, отличающиеся низким полом, увеличенным количеством дверей, современным дизайном и наличием кондиционеров. В результате город получает практически новый трамвай — при этом его стоимость составляет лишь половину рыночной.

Маршрут № 13 уже полностью переведён на вагоны Т-701. Новые машины будут направляться на другие правобережные маршруты, а со следующего года — и на левобережные.

Параллельно город продолжает ремонтировать трамвайные пути. В этом году завершён комплексный ремонт на улице Мира, где обновили дорожное покрытие и заменили рельсошпальную решётку. В 2026 году планируется продолжить подобные работы на других участках. Кроме того, ведётся разработка проектов продления трамвайных линий: до автовокзала на Гусинобродском шоссе, а также в микрорайоны «Чистая Слобода» и «Радуга Сибири» в Ленинском районе.