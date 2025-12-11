Волгоградец через суд отменил штраф за парковку

11 декабря 2025 года в Волгограде суд отменил штраф в 2500 рублей, выписанный местному жителю за якобы неоплаченную стоянку на улице Волгодонской.
Об этом пишут «НовостиВолгограда». Водитель утверждал, что припарковался за пределами платной зоны -знак с ограничением действия на 7 метров находился в 10−12 метрах, а на асфальте отсутствовала синяя разметка, обозначающая платную парковку.
После короткой остановки он уехал, не заплатив, будучи уверенным, что не нарушил правила. Однако вскоре пришло постановление от административной комиссии Центрального района о штрафе за парковку. Попытки разобраться напрямую не увенчались успехом — чиновники предложили обжаловать решение в суде.
Водитель так и поступил, заручившись поддержкой адвоката Дмитрия Зверева и общественника Армена Оганесяна. В дело были включены фото- и видеофиксация, замеры расстояний и свидетельские показания. Суд установил, что автомобиль действительно находился вне зоны действия платной парковки, а разметка отсутствовала полностью. На этом основании постановление было отменено за отсутствием состава правонарушения.
Юрист подчеркивает: поводов для отмены подобных штрафов — множество. Это может быть стертая или отсутствующая разметка, неправильное расположение знаков, отсутствие указания местоположения авто в протоколе или сомнения в работе фиксирующих комплексов. Но большинство водителей даже не пытаются обжаловать — либо не знают, как это сделать, либо считают, что «все равно не отменят».
Общественник отметил, что платные парковки в городе все чаще напоминают «конвейер по сбору дани», а не инструмент наведения порядка. Он призвал власти обеспечить прозрачность: понятные правила, четкую разметку и справедливое применение закона.
Примечательно, что после победы в суде водитель отказался взыскивать судебные издержки с бюджета, объяснив, что не хочет «бить по своему городу». Его главная цель — чтобы подобные ошибки больше не повторялись.
Ранее сообщалось, где организованы платные парковки.