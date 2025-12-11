Волгоградец через суд отменил штраф за парковку

Юрист подчеркивает: поводов для отмены подобных штрафов — множество. Это может быть стертая или отсутствующая разметка, неправильное расположение знаков, отсутствие указания местоположения авто в протоколе или сомнения в работе фиксирующих комплексов. Но большинство водителей даже не пытаются обжаловать — либо не знают, как это сделать, либо считают, что «все равно не отменят».