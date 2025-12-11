Судебные приставы вместе с Дедом Морозом отняли у омичей 8 автомобилей за долги

Любопытную акцию провели 10 декабря омские судебные приставы совместно с гаишниками и с одним из омских телеканалов. В конфискации 8 автомобилей за имущественные долги принимал активное участие «добрый волшебник» — сотрудник в костюме Деда Мороза.
10 декабря судебные приставы-исполнители совместно с сотрудниками ГИБДД проводили проверку водителей на наличие различных задолженностей. В ходе рейда с буквально праздничным названием «В Новый год без долгов», у омичей арестовали восемь автомобилей. Особую прелесть акции придавало присутствие на изъятии автомобилей «доброго зимнего волшебника» Деда Мороза, в костюм которого нарядился один из участников рейда.
На имущество восьмерых омичей, у которых Дед Мороз арестовал за долги автомобили, судебные приставы в присутствии понятых составили акт описи и ареста транспортного средства. Если в течение 10 дней задолженность не будет оплачена, автомобиль будет передан на реализацию.