Судебные приставы вместе с Дедом Морозом отняли у омичей 8 автомобилей за долги

10 декабря судебные приставы-исполнители совместно с сотрудниками ГИБДД проводили проверку водителей на наличие различных задолженностей. В ходе рейда с буквально праздничным названием «В Новый год без долгов», у омичей арестовали восемь автомобилей. Особую прелесть акции придавало присутствие на изъятии автомобилей «доброго зимнего волшебника» Деда Мороза, в костюм которого нарядился один из участников рейда.