Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В зоопарке «Лимпопо» показали, как животные встретили первый снег

В нижегородской стране зверей и птиц это событие стало особенным.

Жители нижегородского зоопарка «Лимпопо» по-разному встретили первый снег. Забавные фотографии показали в соцсетях страны зверей и птиц.

Напомним, что с 9 декабря в Нижнем Новгород началась настоящая зимняя погода — пришло похолодание и выпал мокрый снег. Для обитателей зоопарка «Лимпопо» это стало особенным событием.

«На снег наши обитатели реагируют по-разному: кто-то встречает с радостью, кто-то с осторожностью, кто-то пробует на язык, а кто-то снегом явно обескуражен!», — рассказали сотрудники зоопарка. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что снегопад и ветер до 20 м/с надвигаются на Нижний Новгород. Непогода наступит в выходные.