В зоопарке «Лимпопо» показали, как животные встретили первый снег

«На снег наши обитатели реагируют по-разному: кто-то встречает с радостью, кто-то с осторожностью, кто-то пробует на язык, а кто-то снегом явно обескуражен!», — рассказали сотрудники зоопарка. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что снегопад и ветер до 20 м/с надвигаются на Нижний Новгород. Непогода наступит в выходные.