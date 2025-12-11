Монах вернулся домой после 36 лет молитв, но семья его прогнала

Спустя годы мужчине понадобился аттестат и другие документы, чтобы подтвердить своё право голоса на предстоящих выборах. Возмущённый реакцией семьи индус вынужден был искать помощи правоохранительных органов, которые провели проверку его документов и удостоверили подлинность личности мужчины.
Ранее Life.ru писал, что массовая свадьба для 383 пар в индийском штате Уттар-Прадеш обернулась массовой дракой. Потасовка началась из-за чипсов, которые начали раздавать на церемонии. В результате конфликта несколько человек получили травмы, а один ребёнок был облит горячим чаем.