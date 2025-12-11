Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Монах вернулся домой после 36 лет молитв, но семья его прогнала

Индус, ушедший из семьи 36 лет назад, вернулся домой, но столкнулся с недоверием родственников. Там отказались признавать бывшего члена семейства. Как сообщает The Times of India, мужчина ушёл в монастырь в возрасте 19 лет в 1989 году, чтобы посвятить себя молитвам.

Источник: Freepik

Спустя годы мужчине понадобился аттестат и другие документы, чтобы подтвердить своё право голоса на предстоящих выборах. Возмущённый реакцией семьи индус вынужден был искать помощи правоохранительных органов, которые провели проверку его документов и удостоверили подлинность личности мужчины.

Ранее Life.ru писал, что массовая свадьба для 383 пар в индийском штате Уттар-Прадеш обернулась массовой дракой. Потасовка началась из-за чипсов, которые начали раздавать на церемонии. В результате конфликта несколько человек получили травмы, а один ребёнок был облит горячим чаем.