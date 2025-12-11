Монах вернулся домой после 36 лет молитв, но семья его прогнала

Индус, ушедший из семьи 36 лет назад, вернулся домой, но столкнулся с недоверием родственников. Там отказались признавать бывшего члена семейства. Как сообщает The Times of India, мужчина ушёл в монастырь в возрасте 19 лет в 1989 году, чтобы посвятить себя молитвам.