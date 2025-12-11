Крупная афера с недвижимостью в Уфе: аферисты оставили без жилья 18 млн рублей семь человек

В Уфе вынесли приговор по уголовному делу об афере с недвижимостью. Об этом сообщают прокуратура Башкирии и Объединенная пресс-служба судов республики.
По данным ведомств, в период с 2017 по 2022 год подсудимые арендовали офис и предлагали гражданам займы под залог их квартир, при этом активно рекламируя свои услуги. Вместо стандартного договора залога они обманным путем убеждали потерпевших подписать документы о купли-продажи своего жилья. Злоумышленники обещали вернуть права на недвижимость после погашения задолженности, но даже при полном расчете клиентов не возвращали им собственность, оставляя ее за собой.
От действий преступников пострадали семь человек, общий материальный ущерб превысил 18 миллионов рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Октябрьский районный суд дал одному из фигурантов 11 лет, а другому — 9 лет колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
