Крупная афера с недвижимостью в Уфе: аферисты оставили без жилья 18 млн рублей семь человек

По данным ведомств, в период с 2017 по 2022 год подсудимые арендовали офис и предлагали гражданам займы под залог их квартир, при этом активно рекламируя свои услуги. Вместо стандартного договора залога они обманным путем убеждали потерпевших подписать документы о купли-продажи своего жилья. Злоумышленники обещали вернуть права на недвижимость после погашения задолженности, но даже при полном расчете клиентов не возвращали им собственность, оставляя ее за собой.