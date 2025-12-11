Ричмонд
Почему с нового года школьникам перестанут выдавать бесплатное молоко: объясняет Минобр

Школы Челябинской области прекращают выдачу бесплатного молока с 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января 2026 года ученики начальных классов Челябинской области больше не будут получать бесплатное молоко. Об этом сообщили КП-Челябинск в пресс-службе регионального Минобразования.

Эту меру ввели в 2020 году как дополнительную поддержку параллельно с федеральной программой бесплатного горячего питания для всех младшеклассников. В последние годы мониторинг показал отсутствие устойчивого интереса у родителей и детей к отдельной выдаче молока.

При этом поступали предложения включить другую молочную продукцию в состав школьных обедов — творог, кефир, сыр. Это повысит разнообразие питания детей.

— Отмена выдачи молока позволяет оптимизировать ресурсы для расширения ассортимента основного бесплатного питания, — отметили в ведомстве.

Таким образом, ученики продолжат получать бесплатное питание, но теперь с более разнообразным набором продуктов.