Почему с нового года школьникам перестанут выдавать бесплатное молоко: объясняет Минобр

С 1 января 2026 года ученики начальных классов Челябинской области больше не будут получать бесплатное молоко. Об этом сообщили КП-Челябинск в пресс-службе регионального Минобразования.
Эту меру ввели в 2020 году как дополнительную поддержку параллельно с федеральной программой бесплатного горячего питания для всех младшеклассников. В последние годы мониторинг показал отсутствие устойчивого интереса у родителей и детей к отдельной выдаче молока.
При этом поступали предложения включить другую молочную продукцию в состав школьных обедов — творог, кефир, сыр. Это повысит разнообразие питания детей.
— Отмена выдачи молока позволяет оптимизировать ресурсы для расширения ассортимента основного бесплатного питания, — отметили в ведомстве.
Таким образом, ученики продолжат получать бесплатное питание, но теперь с более разнообразным набором продуктов.