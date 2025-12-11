В КБР в новогодние праздники ожидают около 100 тысяч туристов

«Туристический поток в Кабардино-Балкарскую республику на новогодние праздники, по прогнозам, составит около 100 тысяч человек, что сопоставимо с прошлогодними показателями. На данный момент более 60% отелей региона уже забронированы на этот период», — говорится в сообщении.