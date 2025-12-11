Казахстан накроет снежная стихия 12 декабря: метели, гололед и шквальный ветер

Так, согласно распространенному заявлению, с влиянием ложбины северо-западного циклона и связанных с ней атмосферных фронтов на большей части страны ожидается снег, на западе и юге — осадки в виде дождя и снега, усиление ветра и туман.
«На севере, востоке и в горных районах южных областей прогнозируются метели, а на юге, западе и в центре страны возможен гололед».Пресс-служба РГП «Казгидромет».
Кроме того, с северным антициклоном на востоке, юго-востоке страны ожидается погода без осадков.
Особое внимание синоптики советуют обратить на район Алакольских озер в области Жетысу: здесь прогнозируется очень сильный ветер — 30 метров в секунду и более.
При этом метеорологи уже заявляли, что в Алматы резко вернется тепло до +7°С.